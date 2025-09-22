Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé lidera como favorito junto con Lamine Yamal

El delantero del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, es el gran favorito para alzarse con el Balón de Oro 2025 , que se entregará este lunes en el Teatro del Châtelet en París. Su principal rival parece ser el joven prodigio español Lamine Yamal, de apenas 18 años.

La gala contará con la presencia de jugadores y personalidades del fútbol, quienes desfilarán por la alfombra roja ante cámaras de todo el mundo. El ganador sucederá en el palmarés al español Rodri Hernández, quien obtuvo el Balón de Oro masculino en 2024.

Dembélé, tras la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid, lideró al PSG en una temporada histórica, ganando liga, copa y Champions, aunque se quedó sin el Mundial de Clubes tras perder ante el Chelsea. De confirmarse, sería el sexto francés en lograr el galardón, tres años después de Karim Benzema.

Ousmane Dembélé aparece como favorito al Balón de Oro 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970143550185545870&partner=&hide_thread=false El delantero del @PSG_espanol, Ousmane Dembelé, aparece como el gran favorito al Balón de Oro que se entregará este lunes en París, y solo el joven prodigio español Lamine Yamal parece disputar al francés el prestigioso premio.



Los jugadores y personalidades del mundo del fútbol… pic.twitter.com/A6Xuj6IDrR — Telemetro Reporta (@TReporta) September 22, 2025

Por su parte, Lamine Yamal deslumbró en la Eurocopa 2024, liderando a España al título y confirmándose como uno de los mayores talentos jóvenes del fútbol europeo. Su técnico, Hansi Flick, aseguró: “Un día veremos a Lamine ganar el Balón de Oro”.

El PSG, fruto de su temporada histórica, cuenta con nueve jugadores nominados al Balón de Oro: Desiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha, Gianluigi Donnarumma y Dembélé. La directiva y cuerpo técnico parisino han promovido fuertemente la candidatura de Dembélé: “¡Ousmane Balón de Oro!”, afirmó el técnico Luis Enrique, mientras que el presidente Nasser Al-Khelaifi recalcó: “Si no lo gana es que hay un problema”.

Mientras se espera la decisión de France Football, el PSG se prepara para disputar el clásico contra el Marsella, aplazado por amenaza de tormentas.