Donald Trump anuncia arancel del 100% a películas extranjeras para proteger cine de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , anunció este lunes su intención de imponer un arancel del 100 % a todas las películas producidas en el extranjero, con el objetivo de evitar que el “negocio cinematográfico” estadounidense sea “robado” por otros países y de impulsar la industria local del cine.

Trump publicó su decisión en la red Truth Social, donde escribió: “Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran ‘un caramelo a un niño’. (...) Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel del 100 % a todas las películas que se hagan fuera de EE.UU.”

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció este lunes que impondrá un arancel del 100 % a las películas producidas en el extranjero para evitar que el "negocio cinematográfico" siga siendo "robado" por otros países y así impulsar la industria estadounidense del cine.

La medida, de concretarse, marcaría un cambio drástico en la política comercial estadounidense en el sector del entretenimiento y podría generar reacciones tanto en la industria del cine como entre los aliados comerciales del país.

Especialistas advierten que un arancel tan elevado podría afectar la disponibilidad de películas extranjeras en EE.UU., encarecer los costos de producción de coproducciones y generar tensiones diplomáticas con países productores de cine.