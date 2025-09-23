Jurado declara culpable por intento de asesinato contra Donald Trump

Un jurado federal en Estados Unidos declaró este martes culpable de todos los cargos a Ryan Routh, de 59 años, acusado de intentar asesinar al expresidente y entonces candidato presidencial Donald Trump en septiembre de 2024.
Jurado federal declara culpable por intento de asesinato contra Donald Trump
Los fiscales demostraron que Routh conspiró para dispararle a Trump mientras este jugaba golf en uno de sus campos privados ubicados en Palm Beach, Florida. El acusado fue detenido antes de ejecutar el ataque y posteriormente enfrentó cargos por conspiración y tentativa de asesinato contra un exmandatario.
Con este veredicto, Routh queda a la espera de que el tribunal determine su sentencia, la cual podría significar décadas de prisión federal.
FUENTE: AFP