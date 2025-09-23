Florida, Estados Unidos Internacionales -  23 de septiembre de 2025 - 14:45

Jurado declara culpable por intento de asesinato contra Donald Trump

Ryan Routh, de 59 años, fue declarado culpable de todos los cargos por conspirar para asesinar a Donald Trump en septiembre de 2024 en un campo de golf.

Un jurado federal en Estados Unidos declaró este martes culpable de todos los cargos a Ryan Routh, de 59 años, acusado de intentar asesinar al expresidente y entonces candidato presidencial Donald Trump en septiembre de 2024.

Los fiscales demostraron que Routh conspiró para dispararle a Trump mientras este jugaba golf en uno de sus campos privados ubicados en Palm Beach, Florida. El acusado fue detenido antes de ejecutar el ataque y posteriormente enfrentó cargos por conspiración y tentativa de asesinato contra un exmandatario.

Con este veredicto, Routh queda a la espera de que el tribunal determine su sentencia, la cual podría significar décadas de prisión federal.

