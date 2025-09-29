Los días libres por fiestas patrias en Panamá corresponden a la primera y última semana de noviembre, en conmemoración de dos hechos históricos: la separación de Colombia (1903) y la independencia de España (1821).
Calendario oficial: días libres por las fiestas patrias 2026
- Lunes de 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.
- Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.
- Miércoles 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón).
- Lunes 10 de noviembre: Grito de la Independencia de la Villa de Los Santos.
- Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.
Según el artículo 46 del Código de Trabajo, los días 3 y 5 de noviembre han sido declarados como fiestas nacionales.
Días libres en diciembre
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Madre
- Jueves 25 de diciembre: Navidad