Casco Peatonal de San Felipe celebra un domingo de cultura, gastronomía y entretenimiento

Panameños y visitantes extranjeros se dieron cita en San Felipe para disfrutar de las actividades del Casco Peatonal , iniciativa de la Alcaldía de Panamá que se realiza cada último domingo del mes.

En Plaza Herrera se estrenó el I Star Tapas, un espacio gastronómico donde los asistentes pudieron degustar platillos de restaurantes icónicos como La Malagueña, La Vasquita y Santa Rita, acompañados de presentaciones musicales en vivo.

Casco Peatonal de San Felipe reunió a panameños y turistas

Por su parte, en Plaza Catedral, el Peque Market ofreció un espacio creativo para niños emprendedores, mientras que adultos se animaron a apoyar y explorar los productos presentados.

La tarima principal estuvo a cargo de la Banda Sinfónica de la Alcaldía de Panamá, que inundó de música el área, mientras que agrupaciones folclóricas llenaron de ritmo y tradición la tarima de presentaciones.

El evento combinó comida para todos los gustos, arte, cultura y suvenirs artesanales, fortaleciendo la economía local y proyectando la identidad cultural de Panamá a los visitantes.