Casco Peatonal de San Felipe celebra un domingo de cultura, gastronomía y entretenimiento

Panameños y visitantes extranjeros se dieron cita en San Felipe para disfrutar de las actividades del Casco Peatonal, iniciativa de la Alcaldía de Panamá que se realiza cada último domingo del mes.
En Plaza Herrera se estrenó el I Star Tapas, un espacio gastronómico donde los asistentes pudieron degustar platillos de restaurantes icónicos como La Malagueña, La Vasquita y Santa Rita, acompañados de presentaciones musicales en vivo.
Casco Peatonal de San Felipe reunió a panameños y turistas
Por su parte, en Plaza Catedral, el Peque Market ofreció un espacio creativo para niños emprendedores, mientras que adultos se animaron a apoyar y explorar los productos presentados.
La tarima principal estuvo a cargo de la Banda Sinfónica de la Alcaldía de Panamá, que inundó de música el área, mientras que agrupaciones folclóricas llenaron de ritmo y tradición la tarima de presentaciones.
El evento combinó comida para todos los gustos, arte, cultura y suvenirs artesanales, fortaleciendo la economía local y proyectando la identidad cultural de Panamá a los visitantes.