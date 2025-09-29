Ministerio de Gobierno denuncia red de estafa a familiares de privados de libertad.

La ministra de Gobierno, Dinozka Montalvo, denunció un esquema de estafa dirigido a familiares de personas privadas de libertad, quienes buscan realizar trámites o consultas en la Dirección del Sistema Penitenciario de Panamá.

Hasta la fecha, el Ministerio Público ha investigado a un total de 14 personas por su presunta vinculación con estos hechos. Ocho de ellas ya han sido condenadas y se encuentran en prisión.

De acuerdo con la ministra, es completamente falso que los familiares deban pagar para ser atendidos en las oficinas del Sistema Penitenciario. Hizo un llamado a denunciar a cualquier funcionario, ya sea miembro de junta técnica, director de centro o custodio, que solicite dinero a cambio del traslado de un detenido.

"Denuncien, porque están siendo víctimas de una estafa por estos funcionarios", afirmó Montalvo, al explicar que los traslados deben cumplir con una serie de requisitos establecidos.

Las autoridades reiteraron que no tolerarán actos de corrupción y que continuarán con las investigaciones correspondientes.