Chiriquí Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 13:44

Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente Ruby Trejos

La PGN activó Alerta Amber por Ruby Alexandra Trejos, de 15 años, desaparecida en Nance Bonito, David, Chiriquí, vista por última vez el 28 de septiembre.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que se activó una Alerta Amber para dar con el paradero de Ruby Alexandra Trejos Martínez, de 15 años, quien fue vista por última vez el 28 de septiembre de 2025 en el sector de Nance Bonito, distrito de David, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con el reporte, la menor fue observada por última vez después de la Escuela Guacá, en el área mencionada.

Activan Alerta Amber por la menor Ruby Trejos

Las autoridades solicitan a la ciudadanía aportar cualquier información que pueda ayudar en la búsqueda de la adolescente. Se recomienda comunicarse con el Ministerio Público, la Policía Nacional o llamar al 104 en caso de tener datos que contribuyan a su ubicación.

La activación de la Alerta Amber busca movilizar de manera inmediata a instituciones, medios de comunicación y comunidad para garantizar la pronta localización de la menor.

