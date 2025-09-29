MINSA informa: Hospital Chicho Fábrega activa plan por falla en ascensores

El Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega informó a la comunidad que, debido a una falla en los ascensores, se activó un plan de contingencia para garantizar la atención oportuna de pacientes y salvaguardar vidas en los servicios de urgencias.

Según el comunicado, el equipo de mantenimiento local realizó una evaluación inicial, pero no logró reparar la avería. El caso fue reportado de inmediato a las autoridades de nivel nacional, que ya coordinan la respuesta correspondiente. Actualmente, se espera la llegada de un equipo técnico especializado desde el nivel central, que será el encargado de efectuar una revisión más profunda y ejecutar las reparaciones necesarias.

Apoyo de hospitales regionales

El hospital destacó que cuenta con el respaldo y coordinación de los hospitales de las provincias centrales, en caso de que sea necesario el traslado de pacientes, asegurando así la continuidad de la atención médica.

Con esta medida, se busca minimizar el impacto de la situación en la atención diaria y mantener la seguridad de pacientes y personal de salud.