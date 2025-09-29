Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 17:58

CSS traslada pacientes por mantenimiento de equipos de resonancia y tomografía en el Complejo Hospitalario

La CSS implementó una estrategia coordinada de traslado de pacientes del Complejo Hospitalario hacia otras instalaciones médicas.

Ana Canto
La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, debido a trabajos de reemplazo y reparación de equipos de resonancia magnética y tomografía en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, se implementó una estrategia coordinada de traslado de pacientes hacia otras instalaciones médicas.

Desde el pasado fin de semana, se inició el traslado de pacientes en buses y ambulancias, según su condición de salud, hacia la Ciudad de la Salud y los hospitales Dra. Susana Jones Cano e Irma Lourdes de Tzanetatos.

A partir del martes 30 de septiembre, se estrenarán los modernos equipos del Instituto de Salud de los Trabajadores, inicialmente solo para pacientes del cuarto de urgencias y las salas del Complejo Hospitalario.

Diariamente se realizan 36 traslados a estas instalaciones, incluyendo a directivos de las unidades ejecutoras.

Los pacientes del Complejo que necesiten estos estudios en horas de la noche serán trasladados a la Ciudad de la Salud.

