CSS traslada pacientes por mantenimiento de equipos de resonancia y tomografía en el Complejo Hospitalario.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, debido a trabajos de reemplazo y reparación de equipos de resonancia magnética y tomografía en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, se implementó una estrategia coordinada de traslado de pacientes hacia otras instalaciones médicas.
A partir del martes 30 de septiembre, se estrenarán los modernos equipos del Instituto de Salud de los Trabajadores, inicialmente solo para pacientes del cuarto de urgencias y las salas del Complejo Hospitalario.
Diariamente se realizan 36 traslados a estas instalaciones, incluyendo a directivos de las unidades ejecutoras.
Los pacientes del Complejo que necesiten estos estudios en horas de la noche serán trasladados a la Ciudad de la Salud.