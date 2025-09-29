Aprehenden exrepresentante y extesorero de Chagres por peculado

La Policía Nacional informó la aprehensión del exrepresentante y extesorero del corregimiento de Salud, en el distrito de Chagres, mediante una diligencia de allanamiento y registro.
Ambos son requeridos por delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado en diferentes formas, según detalló la autoridad policial.
Exrepresentante y extesorero de Chagres aprehendidos por peculado
Las acciones forman parte de los procedimientos judiciales para investigar y sancionar actos de corrupción en la gestión de recursos públicos del corregimiento. La Policía Nacional y las autoridades competentes continuarán con las diligencias necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y la transparencia en la administración pública.