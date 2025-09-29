Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 16:02

Aprehenden exrepresentante y extesorero de Chagres por peculado

Exrepresentante y extesorero del corregimiento de Salud, Chagres, fueron aprehendidos por la Policía Nacional por presuntos delitos de peculado.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó la aprehensión del exrepresentante y extesorero del corregimiento de Salud, en el distrito de Chagres, mediante una diligencia de allanamiento y registro.

Ambos son requeridos por delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado en diferentes formas, según detalló la autoridad policial.

Las acciones forman parte de los procedimientos judiciales para investigar y sancionar actos de corrupción en la gestión de recursos públicos del corregimiento. La Policía Nacional y las autoridades competentes continuarán con las diligencias necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y la transparencia en la administración pública.

