¿Quieres emprender? Alcaldía de San Miguelito anuncia cursos del INADEH de emprendimiento

La Alcaldía de San Miguelito anunció la apertura de cursos de emprendimiento del INADEH, dirigidos a todas las personas interesadas en impulsar sus negocios mediante herramientas prácticas y aplicables. Las inscripciones estarán disponibles hasta este lunes, 29 de septiembre.
Cursos de emprendimiento disponibles en San Miguelito:
- Inicio del desarrollo del emprendimiento
- Relaciones humanas y atención al cliente
Cada curso contará con 25 cupos disponibles, tendrá una duración de 160 horas y se impartirá en la Casa Cultural de Las 600.