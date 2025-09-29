San Miguelito Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 15:27

¿Quieres emprender? Alcaldía de San Miguelito anuncia cursos del INADEH de emprendimiento

La Alcaldía de San Miguelito informó que cada curso del INADEH contará con 25 cupos disponibles y tendrá una duración de 160 horas.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de San Miguelito anunció la apertura de cursos de emprendimiento del INADEH, dirigidos a todas las personas interesadas en impulsar sus negocios mediante herramientas prácticas y aplicables. Las inscripciones estarán disponibles hasta este lunes, 29 de septiembre.

Cursos de emprendimiento disponibles en San Miguelito:

  • Inicio del desarrollo del emprendimiento
  • Relaciones humanas y atención al cliente

Cada curso contará con 25 cupos disponibles, tendrá una duración de 160 horas y se impartirá en la Casa Cultural de Las 600.

