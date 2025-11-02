SINAPROC actualiza alertas: cuatro provincias de Panamá regresan a alerta verde.

Las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas pasaron de alerta amarilla a verde, luego de que los niveles de los ríos disminuyeran y se registrara una reducción en la saturación de los suelos, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).
“El IMHPA mantiene vigilancia meteorológica por la presencia de un frente frío proveniente del Golfo de México , el cual podría generar vientos fuertes y lluvias de intensidad variable, principalmente en zonas montañosas y del litoral caribeño”, indicó el Sinaproc.