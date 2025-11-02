Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2025 - 16:28

SINAPROC actualiza alertas: cuatro provincias de Panamá regresan a alerta verde

SINAPROC recordó a la ciudadanía que se mantiene un aviso de vigilancia hasta el 5 de noviembre por lluvias y tormentas.

Ana Canto
Por Ana Canto

Las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas pasaron de alerta amarilla a verde, luego de que los niveles de los ríos disminuyeran y se registrara una reducción en la saturación de los suelos, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

No obstante, la entidad recordó a la ciudadanía que se mantiene un aviso de vigilancia hasta el 5 de noviembre por lluvias y tormentas significativas en todo el país.

“El IMHPA mantiene vigilancia meteorológica por la presencia de un frente frío proveniente del Golfo de México , el cual podría generar vientos fuertes y lluvias de intensidad variable, principalmente en zonas montañosas y del litoral caribeño”, indicó el Sinaproc.

