SINAPROC actualiza alertas: cuatro provincias de Panamá regresan a alerta verde.

Por Ana Canto Las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas pasaron de alerta amarilla a verde, luego de que los niveles de los ríos disminuyeran y se registrara una reducción en la saturación de los suelos, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

No obstante, la entidad recordó a la ciudadanía que se mantiene un aviso de vigilancia hasta el 5 de noviembre por lluvias y tormentas significativas en todo el país.

