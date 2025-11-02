El Metro de Panamá informó que, durante las Fiestas Patrias 2025, el servicio en la Línea 1 y Línea 2 operará de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. el lunes 3 de noviembre.
Panamá Nacionales - 2 de noviembre de 2025 - 15:30
Horario del Metro de Panamá para el lunes 3 de noviembre
El Metro de Panamá también anuncio el horario que se aplicará los días martes 4, miércoles 5, lunes 10 y viernes 28 de noviembre.
