Horario del Metro de Panamá para el lunes 3 de noviembre

El Metro de Panamá también anuncio el horario que se aplicará los días martes 4, miércoles 5, lunes 10 y viernes 28 de noviembre.

Por Ana Canto

El Metro de Panamá informó que, durante las Fiestas Patrias 2025, el servicio en la Línea 1 y Línea 2 operará de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. el lunes 3 de noviembre.

Este mismo horario se aplicará los días martes 4, miércoles 5, lunes 10 y viernes 28 de noviembre.

