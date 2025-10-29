Panamá Oeste Nacionales -  29 de octubre de 2025 - 11:43

Metro de Panamá anuncia cierre temporal en la carretera Panamericana este 30 de octubre

El cierre temporal del Metro de Panamá abarcará un tramo de ambos carriles de la vía, del jueves 30 de octubre hasta las 5:00 a.m. del viernes 31 de octubre.

Metro de Panamá anuncia cierre temporal en la carretera Panamericana.

Metro de Panamá anuncia cierre temporal en la carretera Panamericana.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Metro de Panamá informó que, desde las 9:00 p.m. del jueves 30 de octubre hasta las 5:00 a.m. del viernes 31 de octubre, se realizará un cierre parcial en la carretera Panamericana, a la altura de Arraiján Cabecera, en dirección hacia La Chorrera.

Cierre en la Panamericana por trabajos del Metro de Panamá

El cierre temporal abarcará un tramo de ambos carriles de la vía, desde el ramal de acceso a la carretera Roberto F. Chiari hasta Calle 2000, como parte de los trabajos de construcción del proyecto del Metro de Panamá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elmetrodepanama/status/1983556625144107025&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Metro de Panamá anuncia horarios especiales por Fiestas Patrias 2025

Metro de Panamá habilitará nuevo ingreso en la estación Albrook a partir de mañana

Anuncian cierre en la carretera Panamericana por obras del Metro de Panamá en Nuevo Arraiján

Recomendadas

Más Noticias