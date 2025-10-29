Metro de Panamá anuncia cierre temporal en la carretera Panamericana este 30 de octubre

El Metro de Panamá informó que, desde las 9:00 p.m. del jueves 30 de octubre hasta las 5:00 a.m. del viernes 31 de octubre, se realizará un cierre parcial en la carretera Panamericana, a la altura de Arraiján Cabecera, en dirección hacia La Chorrera.
Cierre parcial de la Panamericana a la altura de Arraiján Cabecera, dirección La Chorrera, por trabajos de la#Línea3pty
Desvíos y señalización temporal
Fechas: inicio jueves 30 de octubre. Los trabajos se extenderán por cuatro semanas.
