Metro de Panamá iniciará pruebas estáticas con trenes en la Línea 3

El Metro de Panamá se alista para iniciar las pruebas estáticas con los trenes de la Línea 3 , tras la llegada de las 26 unidades que formarán parte del sistema monorriel que conectará Panamá Pacífico con Ciudad del Futuro. Esta nueva línea, que beneficiará a más de 500 mil usuarios, registra un avance general del 81% en su construcción.

Durante una cortesía de sala ante el Consejo de Gabinete, Carlos Cedeño, director de Proyectos del Metro de Panamá, detalló que la fase 2, correspondiente al tramo soterrado, alcanza un avance del 42%, mientras que el túnel bajo el Canal de Panamá presenta un progreso del 53%.

Metro de Panamá inicia pruebas con trenes de la Línea 3

La Línea 3 del Metro es considerada una de las obras más importantes para mejorar la movilidad de los residentes de Panamá Oeste, generando actualmente cerca de 3,900 empleos directos. Entre sus hitos más relevantes se encuentra el cruce exitoso bajo el Canal de Panamá, logrado mediante la tuneladora que conecta ambas márgenes del país.

Durante el Consejo de Gabinete de este martes se presentó un informe de los avances de la construcción de la Línea 3 de @elmetrodepanama.

Carlos Cedeño, director de Ingeniería y Proyectos, dijo que la fecha estimada para la puesta en marcha de la línea entre Albrook y Ciudad del…

Cedeño explicó que los trabajos del túnel avanzan ahora por el sector del puerto de Balboa, donde próximamente se hará una parada técnica para mantenimiento de la máquina tuneladora, antes de continuar hacia la estación de Albrook, donde se integrará con la Línea 1.

En esa zona, el equipo del Metro iniciará el equipamiento interno del túnel, que comprende dos secciones principales: una de 3 kilómetros bajo el Canal y otra de 1.5 kilómetros adicionales hasta las inmediaciones de Albrook.

Preparativos para la integración del sistema

Asimismo, ya se inauguró una pasarela peatonal temporal para facilitar los trabajos de integración entre ambas líneas, la cual será reemplazada por una estación unificada que conectará directamente las líneas 1 y 3.

La Línea 3 se perfila como un componente fundamental en el futuro sistema de transporte masivo del país, contribuyendo al desarrollo sostenible y la reducción del tráfico vehicular en el sector Oeste.