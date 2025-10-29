Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2025 - 09:47

Empleos en Panamá 2025: CCIAP y MITRADEL anuncian vacantes

CCIAP y MITRADEL publican nuevas vacantes en Panamá para diversos sectores. Conoce aquí los empleos disponibles y cómo aplicar.

Empleos en Panamá por MITRADEL y la CCIAP

MITRADEL
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Ambas instituciones destacaron que las vacantes abarcan diversos sectores económicos, ofreciendo oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia, formación técnica y profesional.

Vacantes destacadas en la CCIAP

De acuerdo con María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente se mantienen abiertas posiciones en reconocidas empresas como BICSA y Arcas Servicios de Recursos Humanos.

Entre las oportunidades disponibles figuran cargos como:

  • Coordinador de capacitación
  • Impulsora o mercaderista
  • Lavador de autos
  • Encargado de tienda para ZARA
  • Analista de Recursos Humanos
Grimaldo señaló que la CCIAP busca impulsar la vinculación laboral entre empresas y ciudadanos, fortaleciendo el acceso a empleos formales a través de su portal digital.

Ofertas de empleo en MITRADEL

Por su parte, Emanuel Gómez, del MITRADEL, informó que el sitio www.empleospanama.gob.pa mantiene vacantes activas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera y otras regiones del país.

Las posiciones disponibles incluyen perfiles técnicos, administrativos y profesionales, entre ellos:

  • Dibujante de diseño estructural
  • Laboratorista de concreto
  • Barista
  • Pasante misceláneo
  • Web AB Digital Traffic
  • Ingeniero civil
  • Gestor de cobros
  • Abogado
  • Mercaderista
  • Operador de control numérico
  • Asistente administrativa
  • Analista contable
  • Ejecutivo de ventas
  • Programador
  • Encargado de compras
Las autoridades del MITRADEL recordaron que los interesados deben registrarse en la plataforma Empleos Panamá, donde podrán crear su perfil, adjuntar su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes publicadas por empresas autorizadas.

