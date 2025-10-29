Minsa descarta patronatos para hospitales Anita Moreno y Nicolás A. Solano

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que no considera justificada la creación de patronatos para la administración de los hospitales Anita Moreno, en Los Santos, y Nicolás A. Solano, en La Chorrera.

Según la entidad, un cambio del modelo de gestión actual, basado en un Consejo Directivo, hacia la figura de un patronato, podría generar desventajas y desafíos administrativos que afectarían la estabilidad, el enfoque público y la equidad en el acceso a la atención médica.

"Un patronato, al tener mayor autonomía financiera y administrativa, podría generar una desvinculación de la coordinación interinstitucional efectiva que actualmente existe en la región", señaló el Minsa.

Eficiencia del modelo de Consejo Directivo según MINSA

El Minsa destacó que los hospitales Anita Moreno y Nicolás A. Solano han demostrado eficiencia en la provisión de servicios de salud, garantizando:

Acceso equitativo a los pacientes

a los pacientes Atención oportuna

Coordinación efectiva con otras entidades del sector, especialmente la Caja de Seguro Social

Además, este modelo ha permitido modernizar las infraestructuras y optimizar los servicios médicos y quirúrgicos, ajustándose a la capacidad del recurso humano disponible.

El ministerio recordó que la implementación de patronatos en hospitales como San Miguel Arcángel mostró mejoras iniciales, pero el retorno al modelo de Consejo Directivo resultó en un aumento de la calidad de atención y la eficiencia administrativa, reafirmando la eficacia del modelo público vigente.