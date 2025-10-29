Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2025 - 14:23

Ministra de Gobierno recorre áreas afectadas por inundaciones en Tonosí, Los Santos

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que se preparan para realizar labores de limpieza y brindar apoyo con enseres a las familias.

Por Ana Canto

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se encuentra en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, donde realiza un recorrido por las áreas afectadas por las inundaciones registradas el fin de semana, provocadas por la influencia indirecta del huracán Melissa durante su paso por el Caribe.

De acuerdo con el informe oficial, en este sector del país una vivienda resultó completamente afectada. Las autoridades se preparan para realizar labores de limpieza y brindar apoyo con enseres a las familias damnificadas.

Actualmente, se efectúan pruebas para verificar la calidad del agua potable y determinar si es apta para el consumo humano. Mientras duren los análisis, las comunidades continuarán siendo abastecidas con agua por medios alternos.

El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, informó que el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) ha autorizado el ingreso a las residencias para evaluar las necesidades de cada familia afectada.

