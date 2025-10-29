Chiriquí Nacionales -  29 de octubre de 2025 - 15:31

Capturan en David a hombre buscado por femicidio en Costa Rica

La Policía Nacional detuvo en David a un panameño requerido por Costa Rica por su presunta vinculación en un caso de femicidio.

Capturan en David a hombre buscado por femicidio

Capturan en David a hombre buscado por femicidio

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión en David, provincia de Chiriquí, de un ciudadano panameño requerido por las autoridades de Costa Rica por su presunta vinculación en un caso de femicidio.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió el pasado fin de semana en el vecino país, donde las autoridades costarricenses hallaron el cuerpo sin vida de una mujer, identificando como principal sospechoso a su pareja sentimental, quien posteriormente fue localizado en territorio panameño.

Capturado en David fue puesto a órdenes de la INTERPOL por femicidio en Costa Rica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983602297558224928&partner=&hide_thread=false

El detenido fue puesto a órdenes del Ministerio Público y de la Oficina de Asuntos Internacionales, para los trámites correspondientes de extradición o cooperación judicial con Costa Rica.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades extranjeras en la lucha contra el crimen y en la protección de las víctimas de violencia de género.

En esta nota:
Seguir leyendo

Asamblea Nacional aprueba ley para prevenir pérdidas y desperdicio de alimentos

ATTT suspende cierres de vías a partir del 31 de octubre por fiestas patrias

Frente frío afectará a Panamá del 29 de octubre al 1 de noviembre, advierte IMHPA

Recomendadas

Más Noticias