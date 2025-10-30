Panamá registra aumento en la empleabilidad con más de 226 mil nuevos contratos, afirma el presidente Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó este jueves 30 de octubre, durante su conferencia de prensa semanal, que los niveles de empleabilidad en 2025 superan los registrados en 2024, con un total de 226,538 nuevos contratos de trabajo.

La cifra representa un incremento de 13,483 contratos en comparación con el año anterior, indicó el mandatario.

"Ese crecimiento no solo fortalece la economía nacional, sino que también genera oportunidades reales para miles de familias panameñas" aseguró Mulino.

El presidente reafirmó que la creación de empleos está estrechamente vinculada con la inversión privada, tanto local como internacional.

Asimismo, subrayó que el desarrollo económico y la reducción del desempleo se alcanzarán a través del impulso a la inversión, pero aclaró que su administración no declarará un plan de emergencia ni entregará dinero de forma directa.