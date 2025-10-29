Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2025 - 17:51

Combustibles en Panamá: nueva lista de precios para gasolina y diésel

A partir de este viernes, los precios máximos de venta de combustibles líquidos registrarán un nuevo ajuste en Panamá.

Precios de combustibles en Panamá.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

A partir del viernes 31 de octubre y hasta el 14 de noviembre, bajarán los precios máximos de venta de combustibles líquidos en Panamá. El litro de gasolina de 95 octanos bajará 4 centavos por litro, y el de 91 octanos bajará 3 centavos.

Precios del combustible en Panamá

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 0.848
  • 91 octanos: 0.816
  • Diésel: 0.814

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 0.851
  • 91 octanos: 0.819
  • Diésel: 0.816

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 0.856
  • 91 octanos: 0.824
  • Diésel: 0.822

Las Tablas

  • 95 octanos: 0.864
  • 91 octanos: 0.832
  • Diésel: 0.830

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 0.872
  • 91 octanos: 0.840
  • Diésel: 0.837

Volcán

  • 95 octanos: 0.874
  • 91 octanos: 0.843
  • Diésel: 0.840

Changuinola

  • 95 octanos: 0.898
  • 91 octanos: 0.866
  • Diésel: 0.864
