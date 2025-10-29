Combustibles en Panamá: nueva lista de precios para gasolina y diésel

A partir del viernes 31 de octubre y hasta el 14 de noviembre, bajarán los precios máximos de venta de combustibles líquidos en Panamá. El litro de gasolina de 95 octanos bajará 4 centavos por litro, y el de 91 octanos bajará 3 centavos.
- 95 octanos: 0.848
- 91 octanos: 0.816
- Diésel: 0.814
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 0.851
- 91 octanos: 0.819
- Diésel: 0.816
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 0.856
- 91 octanos: 0.824
- Diésel: 0.822
Las Tablas
- 95 octanos: 0.864
- 91 octanos: 0.832
- Diésel: 0.830
Boquete y frontera
- 95 octanos: 0.872
- 91 octanos: 0.840
- Diésel: 0.837
Volcán
- 95 octanos: 0.874
- 91 octanos: 0.843
- Diésel: 0.840
Changuinola
- 95 octanos: 0.898
- 91 octanos: 0.866
- Diésel: 0.864