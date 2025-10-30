Panamá Nacionales -

Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 30 de octubre de 2025

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, realizó su conferencia semanal desde la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en Juan Díaz.

Mulino expresó sus condolencias a la familia de las dos estudiantes que murieron ahogadas en la Comarca Ngäbe Buglé.

Respondió a cuestionamientos de los periodistas sobre el hospital modular, rechazo de proyectos anticorrupción, mina de Donoso, entre otros temas.