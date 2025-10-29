Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2025 - 17:27

El contundente mensaje del cardenal Lacunza tras el fallecimiento de dos niñas en Ngäbe Bugle

El cardenal José Luis Lacunza se refirió al lamentable fallecimiento de dos niñas, quienes fueron arrastradas por una creciente de agua en Ngäbe Buglé.

El cardenal José Luis Lacunza cardenal se pronuncia tras el fallecimiento de dos niñas en Ngäbe Bugle.

El cardenal José Luis Lacunza cardenal se pronuncia tras el fallecimiento de dos niñas en Ngäbe Bugle.

Ana Canto
Por Ana Canto

El cardenal José Luis Lacunza estuvo este miércoles en la Asamblea Nacional y se dirigió ante el Pleno para compartir un mensaje en homenaje a las dos estudiantes que murieron ahogadas en la comarca Ngäbe Buglé.

“Fueron arrastradas por las caudalosas aguas de la indiferencia nacional y la corrupción de gobiernos presentes y pasados. Su futuro se ahogó cuando el dinero llenó bolsillos en lugar de construir puentes y caminos para una población que confió su voto a administradores incapaces de mirar más allá de su avaricia”, fue parte de la reflexión de Lacunza.

"Solamente cuando hay algo que nos golpea es cuando nos damos cuenta de las realidades que viven tantos hermanos y hermanas nuestras (...) La muerte no llegó a Mironó, vive allí. Convive con los olvidados, los marginados. Si la quebrada no gritara en el silencio de la tragedia, el resto del país ni siquiera sabría que existen", resaltó el cardenal. "Solamente cuando hay algo que nos golpea es cuando nos damos cuenta de las realidades que viven tantos hermanos y hermanas nuestras (...) La muerte no llegó a Mironó, vive allí. Convive con los olvidados, los marginados. Si la quebrada no gritara en el silencio de la tragedia, el resto del país ni siquiera sabría que existen", resaltó el cardenal.

La intervención del cardenal se realizó durante la discusión del proyecto de ley del Banco de Alimentos, iniciativa que busca prevenir el desperdicio de alimentos y garantizar que la comida llegue a quienes más lo necesitan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983645165236400514&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Combustibles en Panamá: nueva lista de precios para gasolina y diésel

Líderes de Aviación de Latinoamérica y el Caribe Redefinen el Futuro del Espacio Aéreo Regional en Panamá

Presidente Mulino sanciona Presupuesto General del Estado 2026 que asciende a B/.34,901 millones

Recomendadas

Más Noticias