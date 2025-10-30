MIDES confirma fecha de pago a programas como 120 a los 65 en noviembre

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) confirmó que el cuarto pago de 2025 de los programas de transferencia monetaria condicionada se realizará del 17 de noviembre al 5 de diciembre, garantizando así el apoyo económico a más de 186 mil panameños en situación de vulnerabilidad.
El Gobierno Nacional, a través de la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social del MIDES, desembolsará más de B/. 54 millones, que beneficiarán a los usuarios de los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio del SENAPAN.
La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por B/. 27,807,518.00 al MIDES, que asegura los fondos para este último pago del año.
MIDES pagará a beneficiarios de 120 a los 65, Red de Oportunidades y otros programas
Los pagos se harán del 17 al 28 de noviembre mediante la tarjeta Clave Social, y del 1 al 5 de diciembre en las áreas comarcales y de difícil acceso.
El MIDES reafirmó su compromiso de garantizar la ejecución transparente y oportuna de estos programas sociales, que fortalecen la inclusión y la protección social en todo el país.