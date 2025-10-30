Alcaldía de Taboga prohíbe uso de cajas de música y actividades con alto volumen.

La Alcaldía de Taboga emitió el Decreto Alcaldicio N.°010-25, mediante el cual prohíbe la emisión de ruidos producidos por el uso de cajas de música, sinfonías y otros instrumentos musicales, así como la realización de actividades bailables amenizadas por orquestas, conjuntos u otros medios de difusión sonora, para este domingo 2 de noviembre, Día de Los Difuntos.
El decreto establece que esta medida no exime del cumplimiento de las normas nacionales y municipales vigentes relacionadas con el control de ruido.
Asimismo, se instruye a los inspectores municipales, jueces de paz y agentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) a hacer cumplir las disposiciones establecidas en el decreto.