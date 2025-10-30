SINAPROC atiende emergencias en Coclé tras deslizamientos de tierra e inundaciones de ríos.

En la provincia de Coclé se registraron deslizamientos e inundaciones que afectaron caminos y residencias en El Valle de Antón y en el sector de Caña Blanca, debido a las fuertes lluvias de las últimas horas.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Alexander Guardado, confirmó el desbordamiento del río Antón y los deslizamientos en la vía hacia El Valle, situación que fue atendida por el personal para mantener el tráfico fluido en la zona.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que el país se encuentra en el período de mayor intensidad de lluvias, por lo que solicitan mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Asimismo, enfatizan en evitar el cruce de quebradas y ríos caudalosos, ya sea caminando o en vehículos.

Las lluvias que se registraron en las últimas horas en la provincia de Coclé, provocaron deslizamientos de tierra en la carretera que conduce hacia el Valle de Antón, y unas 8 residencias fueron afectadas por introducción de agua en el sector de Caña Blanca.

Frente frío afectará el país en los próximos días

El pronosticador del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Roberto Martínez, advirtió sobre el aviso de vigilancia debido al frente frío que se aproxima desde Estados Unidos hacia la cuenca occidental del Caribe.

"Lo que vamos a tener son también efectos indirectos de este sistema, que va a estar generando vientos del norte en gran parte del Caribe y parte del Pacífico central, y va a estar generando mar picado tanto en el Caribe y Pacífico”, destacó.