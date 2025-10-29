Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2025 - 15:49

Pagos del Concurso General de Becas 2025: colegios que cobrarán este 30 de octubre

El IFARHU continuará este jueves 30 de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 30 de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas 2025 y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

Todos los beneficiarios deben apersonarse a la sede central del IFARHU, ubicada en la ciudad de Panamá, para retirar sus cheques en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Pagos del Concurso General de Becas 2025 el 30 de octubre

Jueves 30 de octubre

  • Oxford International School
  • Colegio Javier

IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán?

  • Concurso General
  • Puesto Distinguido
  • Asistencia Económica Educativa
  • Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
  • Asistencia Económica para Erradicación del trabajo Infantil
  • Asistencia Económica para Deportes
  • Asistencia Económica para Eventos académicos y culturales
