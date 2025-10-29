Pagos del Concurso General de Becas 2025: colegios que cobrarán este 30 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 30 de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas 2025 y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.
Pagos del Concurso General de Becas 2025 el 30 de octubre
Jueves 30 de octubre
- Oxford International School
- Colegio Javier
IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán?
- Concurso General
- Puesto Distinguido
- Asistencia Económica Educativa
- Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
- Asistencia Económica para Erradicación del trabajo Infantil
- Asistencia Económica para Deportes
- Asistencia Económica para Eventos académicos y culturales