Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2025 - 09:45

Migración establece moratoria para cambio de residencia hasta el 31 de diciembre de 2025

Migración establece moratoria hasta el 31 de diciembre de 2025 para el cambio de residencia. Conozca los requisitos y evite sanciones migratorias.

Migración establece moratoria para cambio de residencia

Migración establece moratoria para cambio de residencia

Migración

Los interesados en realizar la actualización de su residencia deben acudir a las oficinas del SNM, Departamento de Registro, presentando los siguientes requisitos:

  • Copia de Escritura Pública Notariada.
  • Copia del contrato de arrendamiento Notariado.
  • Carta de responsabilidad.
  • Certificación de un juez de paz.
  • Recibo público (luz, agua o teléfono), original o notariado.
  • Copia del carné de residente (copia simple).

Migración otorga moratoria para cambio de residencia 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/migracionpanama/status/1983899293208523111&partner=&hide_thread=false

El SNM advirtió que cumplir con esta disposición es fundamental para evitar sanciones graves, incluyendo la cancelación del estatus migratorio y la deportación, conforme a los artículos 37 y 87 del Decreto Ley N°320 de 2008, que reglamenta el Decreto Ley N°3 del 22 de febrero de 2008.

“Es responsabilidad de los residentes realizar la actualización dentro del plazo establecido para mantener su estatus migratorio vigente”, enfatizó Migración. “Es responsabilidad de los residentes realizar la actualización dentro del plazo establecido para mantener su estatus migratorio vigente”, enfatizó Migración.

Esta moratoria busca brindar tiempo adicional a los residentes para cumplir con los requisitos legales y evitar inconvenientes con su estatus en el país

En esta nota:
Seguir leyendo

SINAPROC atiende emergencias en Coclé tras deslizamientos de tierra e inundaciones de ríos

Descuento a jubilados y pensionados: Hoteleros alertan sobre impacto de ley de beneficios

ITSE abre inscripciones para el primer cuatrimestre de 2026 y anuncia la prueba PIENSE II

Recomendadas

Más Noticias