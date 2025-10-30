Migración establece moratoria para cambio de residencia hasta el 31 de diciembre de 2025

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que se ha establecido un período de moratoria para el trámite de cambio de residencia que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los interesados en realizar la actualización de su residencia deben acudir a las oficinas del SNM, Departamento de Registro, presentando los siguientes requisitos:

Copia de Escritura Pública Notariada.

Copia del contrato de arrendamiento Notariado.

Carta de responsabilidad.

Certificación de un juez de paz.

Recibo público (luz, agua o teléfono), original o notariado.

Copia del carné de residente (copia simple).

Migración otorga moratoria para cambio de residencia 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/migracionpanama/status/1983899293208523111&partner=&hide_thread=false El Servicio Nacional de Migración informa se ha establecido un período de moratoria para el trámite de cambio de residencia hasta el 31 de diciembre de 2025.#MigraciónPanamá pic.twitter.com/9Im91s0liB — Migración Panamá (@migracionpanama) October 30, 2025

El SNM advirtió que cumplir con esta disposición es fundamental para evitar sanciones graves, incluyendo la cancelación del estatus migratorio y la deportación, conforme a los artículos 37 y 87 del Decreto Ley N°320 de 2008, que reglamenta el Decreto Ley N°3 del 22 de febrero de 2008.

“Es responsabilidad de los residentes realizar la actualización dentro del plazo establecido para mantener su estatus migratorio vigente”, enfatizó Migración. “Es responsabilidad de los residentes realizar la actualización dentro del plazo establecido para mantener su estatus migratorio vigente”, enfatizó Migración.

Esta moratoria busca brindar tiempo adicional a los residentes para cumplir con los requisitos legales y evitar inconvenientes con su estatus en el país