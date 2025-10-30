Declaran Ley Seca en Penonomé por el Día de los Difuntos este 2 de noviembre

Declaran Ley Seca en Penonomé por el Día de los Difuntos

El Municipio de Penonomé informó que se establecerá Ley Seca este domingo 2 de noviembre de 2025, con motivo del Día de los Difunto s , fecha en la que se rinde homenaje a los fallecidos en todo el país.

La medida prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el distrito, incluyendo bares, cantinas, restaurantes, supermercados y cualquier otro establecimiento comercial.

Establecen Ley Seca en Penonomé para este domingo 2 de noviembre, Día de los Difuntos, con lo cual se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Según el decreto municipal, la restricción aplicará desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m. del domingo 2 de noviembre, y quienes incumplan podrían enfrentarse a multas o sanciones administrativas.

El Municipio recordó que esta disposición busca preservar el carácter solemne y de respeto de la fecha, en concordancia con lo establecido en el artículo 46 del Código Administrativo y las tradiciones nacionales del Día de los Difuntos.

Durante esta jornada, los panameños acostumbran visitar los cementerios, llevar flores y rendir homenaje a sus seres queridos, mientras que los actos festivos y actividades recreativas quedan suspendidos.