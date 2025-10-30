Coclé Nacionales -  30 de octubre de 2025 - 08:02

Declaran Ley Seca en Penonomé por el Día de los Difuntos este 2 de noviembre

El Municipio de Penonomé decreta Ley Seca este 2 de noviembre por el Día de los Difuntos. Se prohíbe la venta y consumo de alcohol durante todo el día.

Declaran Ley Seca en Penonomé por el Día de los Difuntos

Declaran Ley Seca en Penonomé por el Día de los Difuntos

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Municipio de Penonomé informó que se establecerá Ley Seca este domingo 2 de noviembre de 2025, con motivo del Día de los Difuntos, fecha en la que se rinde homenaje a los fallecidos en todo el país.

La medida prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el distrito, incluyendo bares, cantinas, restaurantes, supermercados y cualquier otro establecimiento comercial.

Según el decreto municipal, la restricción aplicará desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m. del domingo 2 de noviembre, y quienes incumplan podrían enfrentarse a multas o sanciones administrativas.

El Municipio recordó que esta disposición busca preservar el carácter solemne y de respeto de la fecha, en concordancia con lo establecido en el artículo 46 del Código Administrativo y las tradiciones nacionales del Día de los Difuntos.

Durante esta jornada, los panameños acostumbran visitar los cementerios, llevar flores y rendir homenaje a sus seres queridos, mientras que los actos festivos y actividades recreativas quedan suspendidos.

