Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2025 - 12:00

ITSE abre inscripciones para el primer cuatrimestre de 2026 y anuncia la prueba PIENSE II

El ITSE recordó a todas las personas interesadas que las inscripciones para el primer cuatrimestre de 2026 se encuentran disponibles.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) reiteró que las inscripciones para el primer cuatrimestre de 2026 se encuentran abiertas. La prueba PIENSE II se aplicará el 22 de noviembre.

Los requisitos para el primer ingreso son:

  • Original y dos copias de créditos académicos de educación premedia.
  • Original y dos copias de créditos académicos de educación media.
  • Original y dos copias confrontadas de diploma de educación media.
  • Tres fotos tamaño carnet con fondo blanco.
  • Copia de cédula.

Los documentos pueden ser entregados de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., en la dirección de admisiones del ITSE.

