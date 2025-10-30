ITSE abre inscripciones para el primer cuatrimestre de 2026 y anuncia la prueba PIENSE II

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) reiteró que las inscripciones para el primer cuatrimestre de 2026 se encuentran abiertas. La prueba PIENSE II se aplicará el 22 de noviembre.
- Original y dos copias de créditos académicos de educación premedia.
- Original y dos copias de créditos académicos de educación media.
- Original y dos copias confrontadas de diploma de educación media.
- Tres fotos tamaño carnet con fondo blanco.
- Copia de cédula.
Los documentos pueden ser entregados de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., en la dirección de admisiones del ITSE.