Huracán Melissa: prepárese IMHPA alerta sobre lluvias e inundaciones

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) emitió el Boletín Informativo #4 sobre la evolución del huracán Melissa, que alcanzó categoría 5 y se ubica al suroeste de Jamaica.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Según el reporte, Panamá presenta condiciones inestables debido al fortalecimiento de los vientos del sur, como parte de los efectos indirectos del huracán.

Huracán Melissa: IMHPA alerta sobre lluvias e inundaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983188735412830266&partner=&hide_thread=false Boletín informativo #4 emitido por el @imhpapma sobre evolución del huracán Melissa, que ya alcanzó categoría 5 y se encuentra al suroeste de Jamaica.



Panamá presenta condiciones inestables por el fortalecimiento de los vientos del sur, como parte de los efectos indirectos del… pic.twitter.com/1mpXzI6JVQ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2025

El IMHPA advierte sobre:

Incremento de precipitaciones en sectores puntuales.

Episodios de lluvias y tormentas de mayor intensidad en algunas áreas.

Aumento del oleaje en zonas marítimas.

Riesgo de inundaciones por crecidas de ríos y derrumbes de tierra y rocas.

La institución mantiene monitoreo constante de la situación y recomienda a la población extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y seguir las actualizaciones oficiales emitidas por las autoridades.