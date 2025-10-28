Panamá Nacionales -  28 de octubre de 2025 - 11:14

Huracán Melissa: prepárese IMHPA alerta sobre lluvias e inundaciones

IMHPA alerta sobre efectos indirectos del huracán Melissa en Panamá: lluvias intensas, oleajes altos y riesgo de inundaciones y derrumbes.

TReporta/Ilustrativa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió el Boletín Informativo #4 sobre la evolución del huracán Melissa, que alcanzó categoría 5 y se ubica al suroeste de Jamaica.

Según el reporte, Panamá presenta condiciones inestables debido al fortalecimiento de los vientos del sur, como parte de los efectos indirectos del huracán.

El IMHPA advierte sobre:

  • Incremento de precipitaciones en sectores puntuales.
  • Episodios de lluvias y tormentas de mayor intensidad en algunas áreas.
  • Aumento del oleaje en zonas marítimas.
  • Riesgo de inundaciones por crecidas de ríos y derrumbes de tierra y rocas.

La institución mantiene monitoreo constante de la situación y recomienda a la población extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y seguir las actualizaciones oficiales emitidas por las autoridades.

