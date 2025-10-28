Huracán Melissa: prepárese IMHPA alerta sobre lluvias e inundaciones

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió el Boletín Informativo #4 sobre la evolución del huracán Melissa, que alcanzó categoría 5 y se ubica al suroeste de Jamaica.
Según el reporte, Panamá presenta condiciones inestables debido al fortalecimiento de los vientos del sur, como parte de los efectos indirectos del huracán.
Huracán Melissa: IMHPA alerta sobre lluvias e inundaciones
El IMHPA advierte sobre:
- Incremento de precipitaciones en sectores puntuales.
- Episodios de lluvias y tormentas de mayor intensidad en algunas áreas.
- Aumento del oleaje en zonas marítimas.
- Riesgo de inundaciones por crecidas de ríos y derrumbes de tierra y rocas.
La institución mantiene monitoreo constante de la situación y recomienda a la población extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y seguir las actualizaciones oficiales emitidas por las autoridades.