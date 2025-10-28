Directora del IMHPA advierte: Huracán Melissa provocará lluvias en Panamá hasta el jueves

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) , Luz Graciela de Calzadilla, informó que los efectos indirectos del huracán Melissa continuarán afectando gran parte del territorio nacional con lluvias hasta el 30 de octubre, debido al desplazamiento lento y errático del sistema ciclónico sobre el Caribe.

"Nosotros hasta el 30 vamos a tener precipitaciones, hasta el 30 no van a faltar las lluvias en las zonas que ya están en alerta roja", advirtió la funcionaria.

De Calzadilla explicó que el huracán, que actualmente atraviesa Jamaica y se prevé impacte a Cuba y Haití, mantiene una trayectoria inestable, lo que ha intensificado las lluvias en el litoral Pacífico panameño.

Efectos en Panamá según directora del IMHPA

"Va a atravesar todo el país (Jamaica), en el momento que toque tierra, que ya debe haber tocado tierra, tiende el huracán a debilitarse un poco. Los reportes que hay que puede pasar a categoría 3 o 4, pero igual sigue siendo devastador", Luz Graciela de Calzadilla, directora del… pic.twitter.com/TK9skBjstZ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2025

Según el IMHPA, las bandas externas del huracán Melissa siguen aportando humedad desde el Pacífico, provocando lluvias intermitentes en las provincias bajo alerta roja, como Veraguas, Los Santos y Chiriquí, y alerta amarilla en la comarca Ngäbe Buglé.

"A nosotros nos sigue aportando precipitaciones en el Pacífico, porque las bandas externas que alimentan el centro del huracán aportan la humedad del Pacífico. Por eso tenemos todo el Pacífico afectado", explicó de Calzadilla.

La especialista advirtió que, aunque las lluvias han disminuido en intensidad, el terreno permanece saturado, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos de tierra y fracturas de carreteras.

"Acá lo más grave es que nosotros hemos estado sometidos a grandes precipitaciones todo el fin de semana y el lunes, entonces está todo desestabilizado, todo está super saturado, así que los deslizamientos de tierra van a estar por doquier. Las crecidas repentinas ya pasaron, lo… pic.twitter.com/JpvncObqwM — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2025

"Lo más grave es que hemos estado sometidos a grandes precipitaciones todo el fin de semana y el lunes, así que todo está desestabilizado. Las crecidas repentinas ya pasaron, pero ahora lo que viene son deslizamientos y fracturas", sostuvo.

Huracán Melissa mantiene categoría alta en el Caribe

El huracán Melissa alcanzó su punto más alto con categoría 5, según los reportes internacionales. De Calzadilla explicó que, aunque podría debilitarse al tocar tierra, sigue siendo un fenómeno de gran impacto regional, con efectos indirectos en Panamá debido a su interacción con la cuenca del Caribe.

“Los efectos de este huracán van a mantenerse mientras esté en la cuenca del Caribe”, puntualizó la directora del IMHPA.