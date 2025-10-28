Dos niñas fallecen ahogadas en Mironó, Comarca Ngäbe Buglé, por crecida de río

Dos niñas perdieron la vida en el sector de Mironó, en la Comarca Ngäbe Buglé, luego de ser arrastradas por la corriente de un río que se mantiene crecido debido a las intensas lluvias registradas en la región.

De acuerdo con reportes preliminares, las menores intentaban cruzar el afluente cuando fueron sorprendidas por la fuerte corriente. Autoridades locales, junto al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), acudieron al sitio para iniciar las labores de búsqueda y rescate.

Dos niñas fallecen ahogadas en Mironó, Comarca Ngäbe Buglé

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983131653892370537&partner=&hide_thread=false Dos niñas fallecieron ahogadas en el sector de Mironó, en la Comarca Ngäbe Buglé, tras ser arrastradas por uno de los ríos que se mantienen acrecentados en esta región, producto de las fuertes lluvias. pic.twitter.com/6wkbEza2Do — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2025

El Sinaproc reiteró su llamado a la población a evitar cruzar ríos o quebradas mientras se mantengan las condiciones de mal tiempo, recordando que la provincia de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé se encuentran bajo alerta por lluvias, inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades competentes mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y brindar apoyo a los familiares de las víctimas.