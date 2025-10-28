Suspenden clases en comunidades de la Comarca Ngäbe Buglé por lluvias intensas

La Dirección Regional de Educación de la Comarca Ngäbe Buglé informó la suspensión de clases para este martes 28 de octubre en comunidades afectadas por las lluvias intensas y crecidas de ríos registradas en las últimas horas.
Suspenden clases en Ngäbe Buglé por lluvias y crecidas de ríos
La medida aplica para los siguientes sectores:
- Distrito de Kankintú: Coronte, Mununi, Piedra Roja y Tolote.
- Distrito de Bledeshia: Loma Yuca y Valle Bonito.
- Todas las comunidades del área de Kädri y Nedrini.
La decisión busca proteger la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, debido a las condiciones climáticas que mantienen en alerta a varias provincias y comarcas del país.
El Ministerio de Educación (Meduca) reiteró que las clases se retomarán una vez se garantice el acceso seguro a los centros educativos y se reduzca el nivel de riesgo en las zonas afectadas.