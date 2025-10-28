Comarca Ngäbe Buglé Nacionales -  28 de octubre de 2025 - 07:29

Suspenden clases en comunidades de la Comarca Ngäbe Buglé por lluvias intensas

El Meduca suspendió clases este martes 28 de octubre en comunidades de la Comarca Ngäbe Buglé afectadas por lluvias intensas y crecidas de ríos.

Suspenden clases en comunidades de la Comarca Ngäbe Buglé

Suspenden clases en comunidades de la Comarca Ngäbe Buglé

MEDUCA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección Regional de Educación de la Comarca Ngäbe Buglé informó la suspensión de clases para este martes 28 de octubre en comunidades afectadas por las lluvias intensas y crecidas de ríos registradas en las últimas horas.

Suspenden clases en Ngäbe Buglé por lluvias y crecidas de ríos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1982969337070719483&partner=&hide_thread=false

La medida aplica para los siguientes sectores:

  • Distrito de Kankintú: Coronte, Mununi, Piedra Roja y Tolote.
  • Distrito de Bledeshia: Loma Yuca y Valle Bonito.
  • Todas las comunidades del área de Kädri y Nedrini.

La decisión busca proteger la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, debido a las condiciones climáticas que mantienen en alerta a varias provincias y comarcas del país.

El Ministerio de Educación (Meduca) reiteró que las clases se retomarán una vez se garantice el acceso seguro a los centros educativos y se reduzca el nivel de riesgo en las zonas afectadas.

En esta nota:
Seguir leyendo

MEDUCA lamenta fallecimiento de niñas arrastradas por cabeza de agua en Ngäbe Buglé

Alcaldesa de Arraiján solicita a la Contraloría agilizar auditorías a la pasada administración

MiAmbiente ordena el cierre temporal del Parque Nacional Coiba

Recomendadas

Más Noticias