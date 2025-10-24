MINSA alerta riesgo ante conmemoración del Día Mundial contra la Poliomielitis

En el marco del Día Mundial contra la Poliomielitis, el Ministerio de Salud ( MINSA ), a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), conmemoró los avances históricos del país, pero lanzó una seria advertencia sobre la vulnerabilidad actual.

Panamá se mantiene libre de poliomielitis desde 1972 y es pionero en la investigación y uso de la vacuna antipoliomielítica inactivada. Sin embargo, la Comisión Regional de Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis considera que Panamá es actualmente un país de alto riesgo.

MINSA advierte de triple amenaza: El porqué del alto riesgo

image

La alerta, respaldada por el MINSA y la Caja de Seguro Social (CSS), se basa en tres factores clave:

Bajas Coberturas: Las coberturas de vacunación en menores de cinco años han disminuido.

Tránsito Internacional: El constante flujo de pasajeros y buques a través del Aeropuerto de Tocumen y el Canal de Panamá.

Flujo Migratorio: El movimiento migratorio en las zonas fronterizas.

El ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano Chang, fue enfático en la necesidad de la acción: "No se puede esperar que las cosas sucedan por sí solas, tenemos que hacerlas, y parte de eso es cumplir con los esquemas de vacunación que están bien establecidos en Panamá."