Minsa inicia nombramiento de médicos especialistas en hospitales

El Ministerio de Salud ( Minsa ) ha iniciado el nombramiento de médicos especialistas en distintas instalaciones de salud del país, en cumplimiento del compromiso del presidente José Raúl Mulino y del ministro Fernando Boyd Galindo.

Durante el conversatorio semanal con medios de comunicación desde la provincia de Veraguas, el ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano Chang, informó que en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega se han incorporado un geriatra, un psiquiatra, un especialista en medicina interna y una pediatra intensivista.

Minsa inicia nombramiento de médicos especialistas

Minsa enfrenta déficit de plazas para médicos internos @MINSA

Zambrano reconoció que existen desafíos en la cobertura de especialistas, especialmente en áreas como cardiología y anestesia, y explicó que se están realizando estudios para garantizar que los médicos que hacen su residencia en el país permanezcan en esas áreas una vez integrados al sistema público.

Otro reto identificado es que muchos especialistas no desean ejercer su profesión en la zona donde realizaron su formación. “Estamos trabajando en todos estos temas para lograr el nombramiento de todos los médicos generales, especialistas e internos en las instalaciones de salud, en beneficio de la población”, afirmó Zambrano.

El Minsa mantiene su enfoque en fortalecer el sistema de salud, mejorar la cobertura de especialistas y garantizar atención médica de calidad en todo Panamá.