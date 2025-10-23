Fallece Japanese, figura del género urbano panameño.

Este jueves 23 de octubre se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del artista panameño del género urbano Leavitt Zambrano, conocido artísticamente como Japanese , tras varios años enfrentando complicaciones de salud derivadas de un derrame cerebral, situación que lo había mantenido alejado de los escenarios.

A las 10:30 a.m. de hoy se confirmó su deceso en la sala de caballeros del Hospital Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón.

Le podría interesar: Cantante Japanese: Historia, carrera musical y fallecimiento

Embed - La Mordida on Instagram: "¡Última hora! Fallece el artista Japanese a sus 52 años de edad. Paz a su alma " View this post on Instagram A post shared by La Mordida (@lamordidapa)

En enero de 2025, el cantante fue sometido a una cirugía en la que se le amputó una de sus piernas, tras recibir el apoyo de la Fundación Colon Town.

Durante el 2024, Japanese mostró una notable mejoría en su estado de salud, mientras recibía el respaldo y las visitas de amigos, familiares y colegas del género urbano, quienes le expresaron su cariño y admiración por su trayectoria artística.