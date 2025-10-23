Fallece Japanese, figura del género urbano panameño.

Este jueves 23 de octubre se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del artista panameño del género urbano Leavitt Zambrano, conocido artísticamente como Japanese, tras varios años enfrentando complicaciones de salud derivadas de un derrame cerebral, situación que lo había mantenido alejado de los escenarios.
En enero de 2025, el cantante fue sometido a una cirugía en la que se le amputó una de sus piernas, tras recibir el apoyo de la Fundación Colon Town.
Durante el 2024, Japanese mostró una notable mejoría en su estado de salud, mientras recibía el respaldo y las visitas de amigos, familiares y colegas del género urbano, quienes le expresaron su cariño y admiración por su trayectoria artística.