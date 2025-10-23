Cantante Japanese: Historia, carrera musical y fallecimiento

El género urbano panameño está de luto. Este jueves se confirmó el fallecimiento del reconocido cantante Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, conocido artísticamente como Japanese , a los 52 años, en el Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón, tras varios años enfrentando complicaciones de salud derivadas de un derrame cerebral.

Muere Japanese, pionero del reggae panameño a los 52 años

La noticia fue confirmada alrededor de las 10:30 a.m., luego de que el artista permaneciera ingresado en la sala de caballeros del hospital. Japanese se había mantenido alejado de los escenarios desde 2022 debido a su delicado estado de salud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1981416824702194019&partner=&hide_thread=false Confirman que el artista panameño Japanese falleció en Colón luego de varios días hospitalizado. https://t.co/SRZT599tqz — Telemetro (@Telemetro) October 23, 2025

Durante el 2024, mostró una notable mejoría y recibió el cariño de amigos, colegas y familiares. Sin embargo, en enero de 2025, fue sometido a una cirugía en la que se le amputó una pierna, con el apoyo de la Fundación Colón Town, liderada por Rodolfo Morales, quien acompañó de cerca su proceso.

"Japanese enfrentó este difícil momento con fe, arrepentimiento y entendimiento", expresó Morales en ese entonces, pidiendo oraciones por su recuperación.

Una carrera marcada por el talento y la resiliencia

Nacido el 9 de marzo de 1973 en la provincia de Colón, Japanese se convirtió en uno de los pioneros del reggae en español, fusionando ritmos de dancehall y letras que reflejaban la realidad de los barrios panameños.

Fue miembro fundador del grupo Scare Dem Crew y logró gran reconocimiento con temas icónicos como “Satélite”, “Un millón en mi maleta” y “Mi ex”. A lo largo de su carrera, inspiró a una nueva generación de artistas urbanos, siendo un referente del movimiento cultural que puso a Panamá en el mapa del reggae latino.

En 2024, fue nominado al premio “Mejor Trayectoria del Género Urbano” en los Premios Noche de Estrellas, en Nueva York, donde se destacó su legado e influencia musical.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1981398148191809973&partner=&hide_thread=false ¡Triste noticia! Fallece Japanese, figura del género urbano panameño. https://t.co/MEcC2KEuw9 — Telemetro (@Telemetro) October 23, 2025

Controversias y últimos años

Japanese también fue noticia al denunciar públicamente a la Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC), alegando que no recibía las regalías por el uso de su música. La SPAC respondió que el artista había renunciado voluntariamente a sus derechos dentro de la entidad.

Sus últimos años estuvieron marcados por momentos difíciles. En 2024, el periodista Luis Casis reveló la precaria situación en la que vivía el intérprete en su casa de San Lorenzo, Colón, lo que generó una ola de solidaridad en redes. Posteriormente, gracias al apoyo de la familia del cantante Sech, fue trasladado a un hogar geriátrico en Las Acacias, donde recibió atención médica y visitas de su hija y allegados.

El adiós a una leyenda

Japanese deja un legado imborrable en la música urbana panameña. Su voz, su estilo único y su mensaje de superación continúan inspirando a las nuevas generaciones.

Fanáticos, colegas y figuras del género han llenado las redes sociales con mensajes de despedida y agradecimiento hacia uno de los artistas más influyentes del reggae en español.

"Descansa en paz, Japa. Tu música quedará por siempre en la historia de Panamá", escribió un seguidor en X (antes Twitter).