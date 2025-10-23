Japanese falleció en Colón luego de varios días hospitalizado.

A las 10:30 a.m. de este jueves se confirmó el fallecimiento del reconocido cantante de música urbana Leavitt Eduardo Zambrano, conocido artísticamente como Japanese , mientras estaba ingresado en la sala de caballeros del Hospital Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón.

'Japa', de 52 años, llevaba varias semanas internado en el centro médico debido a problemas de azúcar, riñones y otras complicaciones de salud, hasta que no logró recuperar la vista, según indicó uno de los médicos que lo atendió.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Cantante Japanese: Historia, carrera musical y fallecimiento

Su cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital, donde se iniciarán los preparativos para su sepelio.

El cantante era oriundo de Colón y creció en la comunidad de Margarita, donde antes de adoptar el nombre artístico Japanese era conocido como Killa Boy, apodo que surgió debido a su gran colección de zapatillas de este modelo.