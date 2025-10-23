Japanese falleció en Colón luego de varios días hospitalizado.

Japanese Entretenimiento -  23 de octubre de 2025 - 14:15

Japanese falleció en el Hospital Manuel Amador Guerrero de la ciudad de Colón, según confirmaron los médicos que lo atendieron.

A las 10:30 a.m. de este jueves se confirmó el fallecimiento del reconocido cantante de música urbana Leavitt Eduardo Zambrano, conocido artísticamente como Japanese, mientras estaba ingresado en la sala de caballeros del Hospital Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón.

'Japa', de 52 años, llevaba varias semanas internado en el centro médico debido a problemas de azúcar, riñones y otras complicaciones de salud, hasta que no logró recuperar la vista, según indicó uno de los médicos que lo atendió.

Su cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital, donde se iniciarán los preparativos para su sepelio.

El cantante era oriundo de Colón y creció en la comunidad de Margarita, donde antes de adoptar el nombre artístico Japanese era conocido como Killa Boy, apodo que surgió debido a su gran colección de zapatillas de este modelo.

