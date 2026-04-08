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Panamá Calle 7 -  8 de abril de 2026 - 07:36

Calle 7 Panamá: equipo rojo gana en desempate y deja a los amarillos al borde del triunfo

Equipo rojo gana en desempate en Calle 7 Panamá. Amarillos estuvieron cerca del triunfo y Sori asume la culpa.

Equipo rojo gana en desempate en Calle 7 Panamá.

Equipo rojo gana en desempate en Calle 7 Panamá.

Calle 7 Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La competencia de Calle 7 Panamá vivió una jornada intensa, donde el equipo rojo logró una victoria en desempate tras una tarde cargada de emoción y giros inesperados.

Calle 7 Panamá: Victoria escarlata en una tarde cardíaca

El equipo rojo, conocido como la “Furia”, se llevó el triunfo luego de un desempate decisivo, con pasadas impecables que les permitieron asegurar su tercer día consecutivo de victoria.

Aunque parecía que dominarían la jornada sin complicaciones, el equipo amarillo reaccionó a tiempo y logró empatar, forzando una definición no apta para cardíacos.

Embed - CALLE 7 PANAMÁ on Instagram: "~ F U R I A ~ . . Los rojitos♥ se llevan una tarde extremadamente cardíaca que pudo ser una barrida per una FIEBREcon garra logra empatar la tarde. Sin embargo, la Furiahace lo debido con pasadas impecables en el desempate que los deja en la cima con un tercer día de victoria"
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Amarillos estuvieron cerca de dar la sorpresa

El equipo amarillo estuvo a punto de arrebatarle la victoria a los rojos, mostrando garra y determinación en cada circuito. Sin embargo, errores en el momento clave les costaron el triunfo.

Sori asume la responsabilidad

Tras la derrota, la competidora Sori expresó sentirse culpable por el resultado, en una jornada donde el equipo estuvo muy cerca de cambiar la historia.

¿Qué viene ahora?

Con este resultado:

  • Los rojos se mantienen en la cima
  • Los amarillos quedan con la presión de recuperarse

La gran incógnita es si el equipo amarillo logrará revertir la situación en la competencia de este miércoles.

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