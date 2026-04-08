Calle 7 Panamá: equipo rojo gana en desempate y deja a los amarillos al borde del triunfo

La competencia de Calle 7 Panamá vivió una jornada intensa, donde el equipo rojo logró una victoria en desempate tras una tarde cargada de emoción y giros inesperados.
Aunque parecía que dominarían la jornada sin complicaciones, el equipo amarillo reaccionó a tiempo y logró empatar, forzando una definición no apta para cardíacos.
Amarillos estuvieron cerca de dar la sorpresa
El equipo amarillo estuvo a punto de arrebatarle la victoria a los rojos, mostrando garra y determinación en cada circuito. Sin embargo, errores en el momento clave les costaron el triunfo.
Sori asume la responsabilidad
Tras la derrota, la competidora Sori expresó sentirse culpable por el resultado, en una jornada donde el equipo estuvo muy cerca de cambiar la historia.
¿Qué viene ahora?
Con este resultado:
- Los rojos se mantienen en la cima
- Los amarillos quedan con la presión de recuperarse
La gran incógnita es si el equipo amarillo logrará revertir la situación en la competencia de este miércoles.