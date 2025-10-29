Procurador de la Nación reacciona al rechazo de proyectos de ley anticorrupción en la Asamblea

El procurador general de la Nación , Luis Gómez, lamentó el rechazo de los proyectos de ley anticorrupción presentados por su despacho, que proponían modificaciones al Código Penal, durante su discusión en primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

"Desde mi punto de vista, esto es lamentable. En cuanto a la Ley General Anticorrupción, solamente se discutió el primer artículo. El primer artículo establecía el objeto y los fines de este proyecto de ley, y uno de los fines en los que se hace énfasis es la protección patrimonial del Estado", expresó el procurador.

Por otra parte, Gómez se refirió a la controversia surgida con la Contraloría General de la República, luego de que se señalara que la iniciativa restaba facultades a esta entidad en relación con las auditorías en casos de peculado.

El procurador explicó que el artículo 280 de la Constitución Política de Panamá, que establece las funciones de la Contraloría, no dispone que deba emitir informes de auditoría que vinculen o determinen lesiones patrimoniales en materia de persecución penal.

Asimismo, defendió que el Ministerio Público es el ente competente para perseguir los delitos y que no tiene restricciones en el cumplimiento de su deber de proteger los intereses del Estado.