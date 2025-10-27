Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 07:50

MINSA activa Centro de Operaciones de Emergencia en Los Santos por inundaciones en Tonosí

El MINSA activó el COEP en Los Santos por inundaciones en Tonosí, donde 140 viviendas resultaron afectadas.

David Pérez
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que a las 8:30 a.m. de este lunes 27 de octubre se activará el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), debido a las afectaciones por inundaciones registradas en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.

De acuerdo con el informe preliminar, se reportan al menos 140 viviendas afectadas, principalmente en las comunidades de Guaniquito, Pueblo Nuevo, Perina, Chará, Puerto Piña, vía Puerto Piña, Bebedero y Ocho Pasos.

Las autoridades sanitarias indicaron que los departamentos de Salud Pública, Emergencias en Salud, OIRDS, DAPOS, Saneamiento Ambiental, Control de Vectores y Promoción de la Salud se mantienen activados y en monitoreo permanente, con el propósito de brindar respuesta inmediata, apoyo técnico y orientación a la población afectada.

El MINSA reiteró su compromiso de coordinar acciones interinstitucionales para atender las necesidades de las familias damnificadas y prevenir posibles brotes de enfermedades tras las inundaciones.

