¡Atentos! MINSA realizará feria de carnet blanco y verde del 27 al 31 de octubre

El MINSA informó que los costos de la feria de carnet blanco y verde serán de B/. 25.00 y B/. 15.00. Conozca los requisitos en esta nota.

Ana Canto
Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que se realizará una feria de carnet blanco y verde en el Centro de Salud de Pedregal, del lunes 27 al viernes 31 de octubre, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Los costos serán de B/. 25.00 para el carné blanco y B/. 15.00 para el verde. Conozca la cantidad de cupos disponibles y los requisitos para participar.

Requisitos para el carnet de salud blanco y verde

Requisitos para el carnet blanco

  • Cupos: 150
  • Costo: B/. 25.00
  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Traer una muestra de heces en envases adecuados
  • Tarjeta de vacuna
  • Una foto tamaño carnet

Requisitos para el carnet verde

  • Cupos: 40
  • Costo: B/. 15.00
  • Copia de cédula o pasaporte
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Copia del carnet blanco vigente (ambos lados)
