¡Atentos! MINSA realizará feria de carnet blanco y verde del 27 al 31 de octubre

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que se realizará una feria de carnet blanco y verde en el Centro de Salud de Pedregal, del lunes 27 al viernes 31 de octubre, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Requisitos para el carnet de salud blanco y verde
Requisitos para el carnet blanco
- Cupos: 150
- Costo: B/. 25.00
- Copia de cédula o pasaporte.
- Traer una muestra de heces en envases adecuados
- Tarjeta de vacuna
- Una foto tamaño carnet
Requisitos para el carnet verde
- Cupos: 40
- Costo: B/. 15.00
- Copia de cédula o pasaporte
- Dos fotos tamaño carnet
- Copia del carnet blanco vigente (ambos lados)