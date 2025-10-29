Bandas independientes no participarán en el desfile del 5 de noviembre en Colón.

Algunas bandas independientes de diversas provincias no participarán en el desfile del 5 de noviembre en la ciudad de Colón, que conmemora la consolidación de la Separación de Panamá de Colombia en 1903.

Según el representante del corregimiento de Cativá, Carlos Daley, los integrantes de estas bandas han informado que ese día se presentarán en Natá de los Caballeros, en la provincia de Coclé.

Daley hizo un llamado a los coordinadores de los desfiles, señalando que esta situación podría haberse evitado con una comunicación más efectiva entre las partes.

En este sentido, solicitó a la Comisión de Festejos Patrios del Ministerio de Educación (MEDUCA) que analice la situación para no perder la participación de bandas de otros sectores del país.

Los desfiles en Colón se realizarán en la Plaza Milenium, tras reuniones con autoridades policiales, debido a los altos índices de criminalidad registrados en la región.