Policía Nacional captura a presuntos integrantes de una pandilla durante una operación en Río Hato.

Un total de 11 presuntos integrantes de la pandilla “Tropa BB” fueron aprehendidos durante 28 diligencias de allanamiento realizadas en el corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, como parte de la Operación “Seiton”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983625434937094300&partner=&hide_thread=false
Un total de 11 presuntos integrantes de la pandilla “Tropa BB” fueron aprehendidos mediante 28 diligencias de allanamiento desarrolladas en el corregimiento de Río Hato, en el distrito de Antón, como parte de la operación “Seiton”.— Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2025
La @policiadepanama detalla que entre los… pic.twitter.com/D59TOuVGkF