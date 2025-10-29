Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2025 - 15:23

Policía Nacional captura a presuntos integrantes de una pandilla durante una operación en Río Hato

Los presuntos integrantes de la pandilla “Tropa BB” fueron aprehendidos durante 28 diligencias de allanamiento en Río Hato.

Policía Nacional captura a presuntos integrantes de una pandilla durante una operación en Río Hato.

Policía Nacional captura a presuntos integrantes de una pandilla durante una operación en Río Hato.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 11 presuntos integrantes de la pandilla “Tropa BB” fueron aprehendidos durante 28 diligencias de allanamiento realizadas en el corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, como parte de la Operación “Seiton”.

La Policía Nacional informó que entre los capturados se encuentra el presunto cabecilla, conocido con el alias de “Bebé”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983625434937094300&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Asamblea Nacional aprueba ley para prevenir pérdidas y desperdicio de alimentos

ATTT suspende cierres de vías a partir del 31 de octubre por fiestas patrias

Frente frío afectará a Panamá del 29 de octubre al 1 de noviembre, advierte IMHPA

Recomendadas

Más Noticias