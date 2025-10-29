Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2025 - 15:32

Rescatan a ocelote en campamento recreativo del Corredor de los Pobres

Un ocelote fue rescatado en el campamento recreativo La Felicidad y fue trasladado a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un ocelote fue rescatado en el campamento recreativo La Felicidad, ubicado en el Corredor de los Pobres. La Policía Nacional informó que el felino fue trasladado a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre, en Camino de Cruces, donde recibe atención médica especializada.

