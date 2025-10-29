Un ocelote fue rescatado en el campamento recreativo La Felicidad, ubicado en el Corredor de los Pobres. La Policía Nacional informó que el felino fue trasladado a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre, en Camino de Cruces, donde recibe atención médica especializada.
Panamá Nacionales - 29 de octubre de 2025 - 15:32
Rescatan a ocelote en campamento recreativo del Corredor de los Pobres
