España Internacionales -  29 de octubre de 2025 - 15:28

España incauta 20 toneladas de cannabis ocultas en camiones procedentes de Marruecos

La policía de España anunció la incautación de 20 toneladas de cannabis ocultas en dos camiones de pimientos procedentes de Marruecos.

La policía de España anunció el miércoles la incautación de 20 toneladas de cannabis ocultas en dos camiones frigoríficos llenos de pimientos procedentes de Marruecos, y la detención de 20 personas pertenecientes a dos organizaciones que fueron desmanteladas.

El cannabis fue enviado en dobles fondos ocultos por cajas de pimientos verdes hasta el puerto español de Algeciras, uno de los más grandes de Europa, antes de viajar por carretera por España.

Los camiones, que partieron de Tánger, en el norte de Marruecos, "fueron interceptados en Cádiz y en Granada tras un recorrido protegido por otros turismos lanzadera que realizaban labores de vigilancia", precisó la Policía Nacional española.

Como resultado de la operación, realizada conjuntamente con las fuerzas de seguridad de Marruecos, se desmantelaron "dos organizaciones criminales que pretendían introducir grandes cantidades de droga".

En total, 20 personas fueron detenidas y puestas en prisión preventiva.

FUENTE: AFP

En esta nota:
