Cobre Panamá: First Quantum dice estar dispuesta a reanudar la mina reconociendo propiedad estatal

La minera canadiense First Quantum Minerals Ltd. informó una pérdida neta de 48 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, equivalente a 0,06 dólares por acción, aunque destacó avances en sus proyectos clave y una mejora continua en la producción de cobre.

El CEO Tristan Pascall señaló que la compañía logró “progresos significativos” durante el trimestre, incluyendo un acuerdo de flujo de oro sin deuda por 1.000 millones de dólares con Royal Gold, así como la extensión de sus bonos hasta 2029, lo que refuerza su liquidez y estabilidad financiera.

En materia operativa, First Quantum celebró la puesta en marcha del proyecto de ampliación Kansanshi S3, en Zambia, que produjo su primer concentrado de cobre en agosto. La empresa registró una producción total de 104.626 toneladas de cobre, un aumento del 15% frente al trimestre anterior.

Cobre Panamá: el punto de atención

Sobre el proyecto Cobre Panamá, la empresa confirmó que los últimos envíos de concentrado se completaron con seguridad durante el trimestre, mientras el Gobierno panameño continúa con el estudio ambiental de la mina.

Pascall reiteró que First Quantum mantiene su compromiso con una resolución constructiva respecto a la mina, que beneficie tanto a las comunidades como al país.

"Esperamos volver a poner en marcha la central eléctrica en el cuarto trimestre y seguir trabajando por los mejores intereses del pueblo panameño", afirmó el ejecutivo.

Durante el periodo, la compañía destinó alrededor de 15 millones de dólares mensuales al mantenimiento y conservación de las instalaciones, una cifra que podría aumentar con la reactivación de la planta energética.

Previsiones actualizadas

La empresa ajustó sus proyecciones para 2025:

Producción de cobre: entre 390.000 y 410.000 toneladas .

entre . Producción de oro: entre 140.000 y 150.000 onzas .

entre . Producción de níquel: entre 18.000 y 23.000 toneladas .

entre . Gastos de capital: entre 1.150 y 1.250 millones de dólares, por debajo de lo estimado previamente.

First Quantum afirmó que el proyecto de ampliación Kansanshi se completará por debajo del presupuesto original de 1.250 millones de dólares, mientras que las obras en la instalación de almacenamiento de estériles (TSF2) concluirán en 2026.

Pese a la pérdida trimestral, la minera mantiene una visión positiva para el cierre del año, apoyada en mayor producción, reducción de costos y una eventual reactivación parcial de Cobre Panamá, considerado su activo insignia en la región.