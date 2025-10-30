Presidente Mulino resalta fortaleza y plan de inversión récord en alianza INCAE–Ficohsa

El presidente de la República , José Raúl Mulino, resaltó la fortaleza y resiliencia de la economía panameña, al participar en el lanzamiento de la alianza entre INCAE Business School y el grupo financiero Ficohsa.

Durante su intervención, el mandatario destacó que Panamá continúa consolidándose como un socio seguro para la inversión y el comercio internacional, gracias a su conectividad marítima, aérea, logística y digital, así como a una política económica responsable y sostenida.

"Nuestra economía se mantiene abierta, sólida y preparada para los desafíos globales", afirmó Mulino, quien reiteró que el país se ha posicionado como el puente natural del comercio, la inversión y la integración regional.

Crecimiento y confianza internacional

Mulino señaló que Panamá registra una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina, con proyecciones de entre 3.5 % y 4.5 % para 2025, según organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la CEPAL.

Asimismo, mencionó que el informe “Inside LatAm Panamá 2025”, elaborado por Moody’s, ratifica el liderazgo del país como centro financiero y logístico regional, respaldado por su estabilidad institucional y su talento humano.

El presidente también celebró la confianza del Grupo Ficohsa al expandirse en Panamá, calificándolo como un ejemplo de inversión regional y apuesta por el talento centroamericano.

Plan de inversión histórica para 2026

Mulino anunció que el Gobierno ejecutará un plan de inversión récord superior a los 11 mil millones de dólares para 2026, complementado con 8,400 millones adicionales de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Entre los proyectos estratégicos se incluyen:

Un corredor energético transístmico que generará más de 40,000 empleos y aportará 600 millones de balboas en ingresos directos al Estado.

Nuevas terminales portuarias en Corozal (Pacífico) y Telfers (Atlántico), con una inversión de $2,600 millones para 2029.

Una carretera interoceánica que conectará ambas costas del país.

“El Canal dejará de ser solo una ruta marítima: será un centro logístico y energético del hemisferio”, subrayó el presidente.