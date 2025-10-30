Presidente Mulino anuncia plan de 100 puentes en comarcas de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció un ambicioso plan para construir más de 100 puentes en todo el país, con el objetivo de garantizar que los panameños puedan ir de manera segura a la escuela o al trabajo, especialmente en las comarcas.
Presidente Mulino anuncia plan de construcción de más de 100 puentes
El mandatario explicó que su gobierno ya ejecuta un programa de obras por 85 millones de dólares, que incluye la entrega de dos escuelas y un centro de salud, y aseguró que se dará continuidad a proyectos históricos que nunca se habían completado.
Atención a la seguridad tras lluvias recientes
El presidente también expresó sus condolencias a los familiares de las dos niñas fallecidas al intentar cruzar un río crecido, como consecuencia de las recientes lluvias en la Comarca Ngäbe.
El plan forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para reducir riesgos y mejorar la infraestructura educativa y de salud en comunidades vulnerables, fortaleciendo así la seguridad y la calidad de vida en las comarcas del país.